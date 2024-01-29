بايدن يقرر توجيه ضربة قوية ردا على هجوم استهدف القاعدة العسكرية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعًا مع فريق الأمن القومي، لاتخاذ قرار بشأن الخيارات المتاحة للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

اجتماع بايدن

ووفقًا لشبكة سي إن إن نقلته عن البيت الأبيض، فإن الاجتماع شمل مشاركة المستشار الأمني القومي الأمريكي جيك سوليفان، وزير الدفاع لويد أوستن، مدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، رئيس الأركان جيف زينتس، نائب المستشار الأمني القومي جون فاينر، مستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكجورك.

الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم، أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأمريكية، وأعرب عن غضبه وأسفه بسبب الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العديد من الآخرين.

وهجوم أمس، هو أول هجوم يسفر عن قتلى من القوات الأمريكية منذ هجوم الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في التوتر الذي يعصف بالشرق الأوسط.