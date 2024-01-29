10 ولايات أمريكية ترسل قوات إلى الحدود مع المكسيك.. وتصاعد الخلاف بين بايدن وتكساس

أعلنت العديد من الولايات الأمريكية إرسال قواتها إلى الحدود بين ولاية تكساس ودولة المكسيك، في أعقاب التوتر بين تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، والذي تصاعدت وتيرته خلال الأيام الماضية.

وكان حاكم ولاية تكساس جريج أبوت رفض الخضوع لأوامر الحكومة الفيدرالية بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها «أبوت» لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى البلاد، وتصاعد التوتر بين تزايد الحديث عن مزاعم تفيد بمطالبة حاكم «تكساس» بالاستقلال.

حكام 10 ولايات أمريكية يرسلون قوات إلى الحدود

وفي الساعات القليلة الماضية، أعلن حكام 10 ولايات أمريكية إرسال قوات على الحدود بين ولاية تكساس والمكسيك، في استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، لتحدي الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب مجلة «نيوز ويك» الأمريكية، وقناة «CBS» الأمريكية.

بايدن: بدلاً من قتال الولايات الحدودية سأدافع عنها

وقال دونالد ترامب في مؤتمر جماهيري أمام أنصاره في لاس فيجاس: «بدلاً من قتال الولايات الحدودية، سأستخدم كل أداة وسلطة للرئيس الأمريكي للدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الغزو المروع الذي يحدث الآن»، والغزو في إشارة إلى زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين داخل الولايات.

ولاية أيداهو وأوكلاهوما يرسلان قوات إلى تكساس

حاكم ولاية أيداهو براد ليتل، أعلن أنه سيرسل قوات شرطة للمساعدة في تأمين حدود تكساس، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية وإدارة الرئيس الأمريكي ينتهكان الاتفاق بين الولايات والحكومة الفيدرالية من خلال عدم الالتزام بالتفويض الدستوري لحماية الولايات من الغزو، وهو ما أعلنه حاكم ولاية أوكلاهوما أيضًا.