زلة لسان جديدة لـ«بايدن» تضعه في موقف محرج: ما علاقة «ترامب»؟

بين الحين والآخر، يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، للانتقاد في جميع الوسائل الإعلامية بسبب زلات لسانه التي تشير إلى احتمالية إصابته بالزهايمر مع تقدمه في العمر، ولعل آخر تلك المواقف أثناء ظهوره في قناة C-Span ووصفه لسلفه دونالد ترامب بـ«الرئيس الحالي».

ما قاله بايدن في لقاءه

وصف «بايدن» لـ«ترامب»، جاء ضمن خطاب ألقاه في مأدبة عشاء للحزب الديمقراطي بولاية كارولاينا الجنوبية، قائلا مساء السبت على الهواء مباشرة: «قريبا سنرى دليلا حقيقيا على أن المستهلكين الأمريكيين يستعيدون ثقة حقيقية في الاقتصاد. أنتم تعرفون من سيرى ذلك: دونالد ترامب. لقد قال إنه يريد أن ينهار الاقتصاد هذا العام.. الرئيس الحالي.. سامحني يا رب».

وبحسب «روسيا اليوم»، فإن بعض تصريحات دونالد ترامب تثير غضب الرئيس الحالي جو بايدن، مطالبًا في خطابه أن على الحاضرين مسامحته على فقدانه رباطة جأشه، وبعدها عاود «بايدن» وصف «ترامب» بالرئيس السابق بعد ذلة لسانه، مشدداً على أنه لا ينبغي لأحد من الأمريكيين أن يرغب في انهيار اقتصاد دولتهم.

Joe Biden called Trump the sitting President…



H/T @karlibonne & @RevDQ pic.twitter.com/iJ1dDbQh7O — Defender of the Republic (@realdefender45) January 28, 2024

حديث عن الحالة الصحية لـ بايدن

ومع الموقف الأخير، تتسبب زلات لسان الرئيس جو بايدن في إثارة الجدل حول وضعه الصحي خاصة مع عمره المتجاوز الثمانين عاما، مما يزيد الحديث عن احتمالية إصابته بالشيخوخة والخرف والتي من شأنها أن تعيقه أو تقلل فرصته من تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في نوفمبر 2024.

وكان جو بايدن، تعرّض للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أطلق في أحد خطاباته مجموعة من الكلمات بدلا من جملة قوية أو متمسكة، بجانب الخلط بين أسماء وزراء في حكومته بخطاب آخر، لكن في الوقت ذاته تؤكد كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس يتمتع بصحة عقلية جيدة.