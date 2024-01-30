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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 30-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:01 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

شخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، محب للمرح بشكل لا يوصف، يستطيع أن يحول مرحه هذا إلى طاقة إيجابية لمن حوله، فإذا كنت من مواليد برج الجوزاء، فربما تجد في نفسك هذه الصفات.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 30-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 30-1-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، ينصحك الخبراء بألا تتهور في اتخاذ القرارات المصيرية، وخاصة في حالة شعورك بالغضب، حتى لا تندم بعد ذلك، بل الأجدر لك في هذه الحال أن تتحلى بالهدوء حتى تتخذ القرارات الصائبة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 30-1-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك بأن تتجنب إثارة المشاكل، بينك وبين شريك حياتك، بل الأفضل أن تتعاون معه بشكل دائم؛ حتى تشعر معه بالسعادة والحب، اللذين تبحث عنهما طوال الوقت.

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بقلم عبدالعزيز سلامة