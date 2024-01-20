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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 20-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:12 ص | السبت 20 يناير 2024
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بتمتعه بشخصية اجتماعية مرحة، ويعشق عمله ودائمًا يبحث عن أفكار مبتكرة ومميزة، ويحب الفضول الذي يدفعه للبحث وراء الأشياء الغامضة والرومانسية، كما يتصف بالإخلاص لشريك حياته.

ومن مشاهير برج الجوزاء الممثلة المصرية وفاء عامر، والممثل الأمريكي مورجان فريمان، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء السبت 20-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء أن تركز في عملك جيداً واهتم بأدق التفاصيل، وحاول أن تتخلى عن الروتين الذي تسبب في توقفك عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تتخذ خطوات إيجابية في علاقتك بالحبيب حتى تثبت له حبك واهتمامك به، ولا تتجاهله وانصت له جيداً حتى تحسن علاقتك به.

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بقلم صفية النجار