كيفية الحصول على الموافقة الأمنية للسفر والأنشطة التجارية.. اعرف الشروط

يتطلب الكثير من الأنشطة والممارسات الحصول على الموافقة الأمنية، قبل بدء النشاط، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية الحصول على الموافقة الأمنية.

ومن بين الأنشطة التي تتطلب الحصول على الموافقة الأمنية ترخيص المحال التجارية بمختلف الأنشطة التي تمارسها، وهي من أكثر المشوعات التي يتقدم الشباب للعمل بها لذا نستعرض كيفية الحصول على الموافقة الأمنية لترخيص محل.

كيفية الحصول على الموافقة الأمنية

تشمل إجراءات الحصول على الموافقة الأمنية الآتي:

- التقدم إلى ديوان الإدارة العامة للمساعدات الفنية أو إلى الوحدة الفرعية، وهي توجد بإدارة البحث الجنائى بكل مديرية امن على مستوى الجمهورية.

- تحديد موعد للمعاينة الميدانية.

- استلام الموافقة الأمنية المعتمدة عقب تركيب منظومة التأمين بكاميرات المراقبة الأمنية واختبارها.

شروط الحصول على الموافقة الأمنية

وجاءت شروط الحصول على الموافقة الأمنية على النحو التالي:

- لابد أن يعتمد النظام على وحدة تخزين لا تقل سعتها التخزينية للأحداث عن 30 يوماً.

- أن يراعى تركيب مجموعة كاميرات رقمية خارجية ثابتة تغطى محيط المنشأة بالكامل وخاصة الواجهة والأضلاع الجانبية المطلة على الشارع.

- أن يراعى أن أقصى مسافة، تغطيها كل كاميرا على حدة لا تزيد عن 25 مترا.

المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الأمنية

وللحصول على الموافقة الأمنية لا بد من تجهيز الأوراق التالية:

- خطاب موجه من رئيس الحي أو جهاز المدينة التابعة لها المنشأة إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية.

- رسم هندسي للمحال أو المنشأة، معتمد من القسم الهندسي بالحي أو جهاز المدينة التابع لها.

- صورة البطاقة الشخصية.

- السجل الضريبي.

- الشهادة الصحية حال إنشاء محل مواد غذائية.

- صورة شهادة الميلاد.

مدة الموافقة الأمنية

ويمكن التقدم للحصول على الموافقة الأمنية لترخيص محل إلكترونيا بتقديم طلب لمركز التراخيص، وترد مديرية الأمن خلال 60 يومًا على مركز التراخيص.

وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قراراً إخضاع الأنشطة التجارية إلى «الموافقة الأمنية» لاستكمال مسار قانون تراخيص المحالّ العامة.

أنشطة يشترط حصولها على ترخيص أمني

ومن بين الأنطة التي يشترط حصولها على الموافقة الأمنية، الآتي:

المحال الخاصة بالأسلحة، الفنادق غير 5 أو 4 نجوم من أهمها.

أما محالّ البقالة والملابس والأحذية وصالات الألعاب الرياضية ومحلات تصفيف الشعر والكمبيوتر والإنترنت والطباعة والدعاية والاعلان والنشر وتنمية الموارد البشرية ولتدريب وإلحاق العمالة بالخارج وغيرها من النشاطات، تتطلب الحصول على ترخيص فقط.

والغرض من القرار هو تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، واجتذاب الاستثمارات الخارجية، والحفاظ على صاحب النشاط.

وتعمل اللجنة الخاصة بالتراخيص على حل كافة المعوقات الخاصة بالحصول على الرخصة.

الحصول على الموافقة الأمنية للسفر

ومن بين الأمور التي تتطلب الحصول على الموافقة الأمنية سفر المواطنين إلى الخارج عن طريق الحصول على تصريح أمني ويتم استخراج التصريح الأمني بالسفر من مكتب إدارة الجوازات والهجرة بميدان العباسية مثل شهادة التحركات، قبل السفر، وذلك في حال كان عمرك بين 18 إلى 45 سنة.

ويكون التصيح الأمني بالسفر صالح لمدة شهرين من تاريخ الإصدار ويستخدم لرحلة واحدة فقط ويجب تجنب التقديم على التصريح الأمني في حال وجود أي مشاكل سياسية أو جنائية ويمكنك استلام التصريح الأمني بعد أسبوع من تقديم المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للموافقة الأمنية على السفر

وتتحدد الأوراق المطلوبة للموافقة الأمنية على السفر في الآتي:

- البطاقة الشخصية.

- جواز سفر ساري المفعول.

- خطاب عمل HR Letter في حال كنت موظفًا.

- تأمين طبي وصورة ضوئية من الأوراق الشخصية والفيزا في حالة كانت وجهة السفر تتطلب تأشيرة.

إجراءات الحصول على الموافقة الأمنية

بعد استيفاء الوثائق المطلوبة يتم التوجه إلى مكتب إدارة الجوازات والهجرة الجديد بميدان العباسية، ثم توجه إلى الشباك المختص بعد سحب رقم انتظار، وقم بسحب وتعبئة «استمارة طلب تصريح أمني»، ثم قم بتسليم الوثائق المطلوبة للموظف المختص ويليها تسلم التصريح فى مدة من 3 لـ 7 أيام.