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نتنياهو يجدد حمام السباحة في منزله ويتجاهل الحرب والأزمة الاقتصادية

كتب:

عمرو حسني
01:35 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصر على تجديد حمام السباحة في منزله، متجاهلا الأزمة الاقتصادية.

تجديد حمام سباحة بمنزل نتنياهو

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنّ ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صدّق على تجديد حمام السباحة في منزل نتنياهو، في مستوطنة قيساريا.

أزمات اقتصادية في إسرائيل

يأتي هذا في الوقت الذي تمّ تخفيض تصنيف الاحتلال الإسرائيلي والنظرة المستقبلية للاقتصاد من مستقر إلى سلبي، حسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز».

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر الماضي، وما زالت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني متواصلة، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 26 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.  

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بقلم عمرو حسني