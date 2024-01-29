مسؤول أممي سابق: إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة منذ بداية العدوان على غزة

قال البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إنّ إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي منذ بداية العدوان على غزة، حيث تتسبب في المجاعة ومنع حصول المواطنين الفلسطينيين على احتياجاتهم الأساسية مثل الوقود والمياه، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في الحالة المعيشية للمواطنين المدنيين وهذا مخالف للقانون الدولي.

وأضاف «لينك»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية لطفي، أنّ إسرائيل تستخدم العنف الخطير والشديد عبر قصف وضرب المنازل والبنية التحتية، مشددًا أن هذا الأمر يرفضه القانون الدولي.

وتابع مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: «هذه أكبر حملة ضرب وأكبر حملة قصف في التاريخ الحديث وأكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين والخسائر المادية وهناك تهجير لأكثر من مليون فلسطيني مما يتسبب في المزيد من تدهور الحالة المعيشية في قطاع غزة وحرمان المواطنين من المياه والغذاء والخدمات الصحية، وليس لديهم أي مقدرة على الحصول على الاحتياجات الأساسية، وبخاصة في فصل الشتاء».