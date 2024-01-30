مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل تصوير «بيت الرفاعي» بطولة أمير كرارة

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مسلسلة الرمضاني 2024، «بيت الرفاعي»، والذي يعمل الآن على الانتهاء منه من أجل اللحاق بالموسم المقبل، ويشاركه في البطولة أحمد رزق، وأحمد فؤاد سليم، وغيرهما.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل مسلسل «بيت الرفاعي» بطولة أمير كرارة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، في منطقة نزلة السمان، وحول تجارة الآثار.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من الفنانين، أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، ومن تأليف بيتر ميمي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

سوق الكانتو

وشارك أمير كرارة العام الماضي في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «سوق الكانتو» والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إشادات النقاد والجمهور، وشاركه في البطولة كلا من مي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وعبدالعزيز مخيون، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وثراء جبيل، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.