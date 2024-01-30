محاسب مكتب نتنياهو يقدم استقالته بسبب حمام سباحة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

بعد مرور 115 يومًا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة المحاصر، وإصرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقدم محاسب مكتب نتنياهو باستقالته، في ظل التخبطات الاقتصادية التي تشهدها إسرائيل.

ويطلق الإسرائيليون لقب «بيبي» على بنيامين نتنياهو اختصارًا لاسم الطويل، ويفضل هذا الاسم وقد كتبه في عنوان كتابه الشهير: «بيبي: قصة حياتي».

سبب استقالة محاسب مكتب نتنياهو

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن استقال محاسب مكتب نتنياهو من منصبه في أعقاب مصادقة ديوان رئيس الوزراء، بالموافقة على تجديد حمام السباحة في منزل نتنياهو، في مستوطنة «قيسارية» خلال الحرب، ضاربًا بعرض الحائط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسرائيل نتيجة استمرار الحرب للشهر الرابع على التوالي، وسط انهيارات قطاعات السياحة والتكنولوجيا والعقارات وتصدير الأسلحة.

تخبط اقتصادي واسع في إسرائيل

وتعاني دولة الاحتلال الإسرائيلي، من تخبط اقتصادي بعد تخفيض وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي، من مستقر إلى سلبي، في ظل استمرار الحرب للشهر الرابع، وتأثير ذلك على اقتصاد إسرائيل المرتكز على التكنولوجيا والسياحة والتصدير، وهي القطاعات التي انهارت نتيجة الحرب الإسرائيلية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية

وتواجه إسرائيل محاكمة في محكمة العدل الدولية، نتيجة الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بعد أن قتلت حتى الآن أكثر من 26 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط استهداف دور العبادة والمستشفيات، وتضييق إدخال المساعدات الإنسانية عبر الممرات المختلفة، التي تؤدي لغزة وتسيطر عليها إسرائيل.