«الجيل الديمقراطي» عن دعوة الرئيس للحوار الوطني الاقتصادي: طوق نجاة للدولة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار عميق وشامل وصريح حول الأزمة الاقتصادية، تأتي استشعارا منه بانعكاس هذه الأزمة على وفاء الدولة بالتزاماتها وعلى حياة الناس.

ودعا «الشهابي» أن يكون الحوار الوطني في مرحلته الثانية مثلما كان فى المرحلة الأولى صريحا وواضحا وبدون خطوط حمراء، مع التزام الدولة بتنفيذ ما ينتهي إليه من مخرجات كما كان فى مرحلته الأولى.

وأشار إلى أهمية تأكيد الرئيس لوجود حلول للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ومنها أن تعمل الدولة على زيادة مواردها الدولارية من خلال التصدير أو السياحة أو قناة السويس.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه من أهم حلول الأزمة الاقتصادية ترشيد الحكومة الاستيراد وتقليل الفاتورة الدولارية الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج محليا ووقف التعامل مع صندوق النقد الدولى، معتبرة هو السبب الأول لتخفيض الجنيه وما نتج من تداعيات.

مطالب حزب الجيل

وأوضح رئيس حزب الجيل أن الحوار الوطني يمتلك خبرات متنوعة حزبية ومهنية وعلمية، ومن مدارس مختلفة فى الاقتصاد يمكنها تقديم حلولا عديدة للأزمة الاقتصادية الحالية، ولذلك يرى «الشهابى» أن دعوة الرئيس بمثابة طوق نجاة للدولة والشعب.