«خطاب» مديرا عاما للعلاقات العامة والمراسم بـ«الشباب»

استكملت وزارة الشباب والرياضة، تعديلات الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، التي تمت قبل نهاية العام الماضي، حيث أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بندب الدكتور أمير علي خطاب، مديرا عاما لإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بديوان عام الوزارة.

قرارات إدارية لوزير الشباب والرياضة

وشهدت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، قرارات للوزير في ظل خطة إعادة تنظيم الهيكل الإداري، قبل حلول العام الجديد 2024، حيث شملت القرارات تعيين محمد سعيد مازن رئيسا للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، و‏ندب اللواء عبد الرحمن شلش رئيسا للإدارة المركزية للمدن الشبابية، وندب الدكتور عادل رضوان مساعدا للوزير للأنشطة والبرامج، وندب الدكتور أشرف البجيرمي رئيسا لقطاع الرياضة، وندب الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيسا للإدارة المركزية للطب الرياضي، وندب الدكتور عمرو الحداد رئيسا للإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتكليف الدكتور أحمد الشيخ بمتابعة شؤون مديريات الشباب والرياضة.

تطوير وضبط الأداء وتكثيف الأنشطة

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لـ«الوطن»، أنّ التغييرات تأتي في ضوء الحرص على تطوير وضبط الأداء وتكثيف الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ضخّ دماء جديدة من القيادات لتولي المناصب العليا في الوزارة للاستفادة من إمكاناتهم في دفع مسيرة العمل، بما يحقق المرجو من تلك القطاعات في ضوء تطبيق الوظائف الخاصة بالهيكل الجديد لوزارة الشباب والرياضة.

ووجّه صبحي باستكمال الخطة الإنشائية لتطوير المنشآت الشبابية والرياضة، واستكمال منظومة النجاح فيما يخص الجانب الإنشائي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص إلى جانب خطة الوزارة الإنشائية.