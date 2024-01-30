تداول 18 ألف طن و1020 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كشفت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1020 شاحنة و86 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، 550 شاحنة و64 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13 ألف طن بضائع، 470 شاحنة و22 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1237 راكب بموانيها.

ميناء سفاجا

وأوضحت أنه تم تداول 2400 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آور وآيلة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، امل وبوسيدون إكسبريس.