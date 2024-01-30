آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة.. ما سبب غيابها؟

حالة من التضامن والدعم، تلقتها الإعلامية سهير جودة، التي تغيب عن الشاشات في الوقت الحالي، بسبب معاناتها من بعض الأزمات على مستوى المعدة والقولون، ألمت بها بعد تعرضها لضغط نفسي شديد، فما آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة؟

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

«هنحاول نسمعكم صوتها»، هكذا قالت صديقتها وزميلتها في البرنامج الذي يقدمانه على إحدى القنوات الفضائية، الإعلامية مفيدة شيحة، التي تسعى دائمًا لطمأنة الجماهير عن آخر التطورات للحالة الصحية للإعلامية سهير جودة، لكن تلك المرة أكدت أنها بصدد الدخول في مداخلة هاتفية مع البرنامج، من أجل الحديث عن حالتها الصحية وطمأنة الجماهير التي تنتظر عودتها.

ويبدو أن حالة سهير جودة شهدت تطورات جديدة، بعدما أوضحت مفيدة، أن الحالة الصحية في تحسن بشكل ملحوظ، حتى أنها قريبة من المشاركة في مداخلة هاتفية: «حصلت على وعد منها بأنها تتحدث مع الجماهير بصوتها، إذا سمحت لها حالتها الصحية، لكن هناك تحسن كبير وستكون متواجدة قريبًا».

تفاصيل حالة الإعلامية سهير جودة

تعاني الإعلامية سهير جودة من مشكلات صحية على مستوى المعدة والقولون، دخلت على إثرها المستشفى، بسبب تعرضها لضغط نفسي كبير، ما بدوره أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وغيابها عن الشاشات لفترة طويلة.

حتى تلك اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد عودة سهير، للمشاركة في البرنامج الذي تقدمه رفقة الإعلامية مفيدة شيحة، خاصة أنها لا تزال تعاني من أزمة صحية لم تتعاف منها بشكل كامل.

وكانت عدد من الدارسات أكدت أن الضغط النفسي والضغوطات بشكل عام، قد تتسبب في عديد من الأمراض العضوية تظهر على الجسد، وقد تصل إلى قرح في المعدة ومشكلات في القولون واضطرابات في الضغط، وفي بعض الأحيان تصل إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم.