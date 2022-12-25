سهير جودة وأحمد خالد موسى أول حاضري عزاء والد جومانا مراد

وصل المخرج أحمد خالد موسى، والفنان الشاب مؤمن نور، والإعلامية سهير جودة، منذ قليل، إلى مقر عزاء والد الفنانة جومانا مراد، المقام بمسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد.

ورحل عن عالمنا والد جومانا مراد، مساء الخيمس الماضي، وتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة الماضية من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

نعت جومانا مراد، والدها الراحل بكلمات مؤثرة، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «أنا حاسة إنك أنت اللي عايش وأنا اللي ميتة، أنت بدار الحق وإحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة وإحنا الكذبة.. أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك فراقك صعب كتير، بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر».

جومانا مراد تتعاون فى دراما رمضان بمسلسل بابا المجال

وتتعاون الفنانة جومانا مراد مع المخرج أحمد خالد موسي، في السباق الرمضاني القادم، في مسلسل بابا المجال، الذي يواصل تصويره خلال هذة الايام، بطولة مصطفي شعبان