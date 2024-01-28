تفاصيل مرض الإعلامية سهير جودة.. لا تستهن بالضغوطات

«ضغوطات ثم أزمة صحية كبيرة ثم غياب عن الشاشة»، هكذا كان مشوار سهير جودة مع رحلة من الضغوطات الكبيرة، التي وضعتها في أزمة صحية حرجة، وأبعدتها عن الشاشات لفترة ليست قليلة، بعدما تفاقم الأمر ووصل إلى التسبب في مشكلة كبيرة على مستوى المعدة والقولون.. فما مرض الإعلامية سهير جودة؟

معلومات عن مرض الإعلامية سهير جودة

17 ديسمبر 2023، كان شاهدًا على الوعكة الصحية التي تعرضت لها الإعلامية سهير جودة، ما اضطرها إلى الابتعاد عن الظهور في برنامجها «الستات»، الذي تقدمه رفقة الإعلامية مفيدة شيحة، التي أعلنت تفاصيل الوعكة الصحية لصديقتها بشكل دوري، بالتأكيد على أن الضغوطات التي عانت منها تسببت في مشاكل بالمعدة والقولون.

«ستكون بخير»، هكذا أكدت مفيدة شيحة أن زميلتها في البرنامج وصديقتها سهير جودة، باتت قريبة من الانضمام إلى البرنامج من جديد، بعد تحسن حالتها الصحية، في إشارة إلى أن الضغط تسبب في حالة صحية غير جيدة لها، وأنها في الوقت الحالي تتلقى العلاج.

هل يتسبب الضغط النفسي في مشاكل بالقولون والمعدة؟، الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي والمعهد الوطني للصحة، يجيبان على هذا التساؤل عبر موقعهما الرسمي، بالتأكيد على أن الضغط النفسي يتسبب في العديد من المشاكل للجسم، منها للقولون والمعدة وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى أعراض أخرى.

الضغط النفسي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة أن الجسم الذي يتعرض لضغوطات مستمرة، يفرز هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي يمكنها أن تؤثر على وظائف الجهاز الهضمي، ويتبعها بعض الأعراض الأخرى، منها:

آلام المعدة

الغثيان

القيء

الإسهال

الإمساك

الانتفاخ

التجشؤ

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الضغط النفسي إلى اضطرابات هضمية أكثر خطورة، مثل التهاب القولون التقرحي أو متلازمة القولون العصبي، لذلك منحت الجمعية الوطنية للصحة بعض النصائح من أجل تفادي في أعراض الضغط النفسي، ومنها تعلم كيفية إدارة التوتر بفعالية، عن طريق العديد من الطرق مثل ممارسة الرياضة، والتأمل، واليوجا، والتحدث إلى معالج نفسي إذا لزم الأمر ذلك، وعدم الاستهانة بالضغوطات أو الاستسلام لها.

ومن جانبه أكد طبيب الأمراض النفسية وليد هندي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمراض النفسية تلعب دورًا أساسيًا في الأعراض العضوية التي تظهر على جسد الإنسان في بعض الأحيان، خاصة إذا كان يواجه ضغوطًا كبيرة لم يستطع التخلص منها أو التعامل معها بشكل جيد.

وأوضح هندي، أنّ المصريين والعرب بشكل عام، يميلون إلى جسدنة الأمراض النفسية بمعنى أنها في الأغلب تظهر على أجسادهم على شكل أعراض لأمراض كثير، مثل الضغط وآلام المعدة والقولون وفي بعض الأحيان تؤدي إلى اضطرابات السكر وبحة الصوت.

وقال: «الذين يعانوا من أمراض نفسية يذهبون إلى جميع الأطباء لمعالجة الأعراض التي ظهرت عليهم، سواء أوجاع في المعدة والقولون أو ضغط واضطرابات السكر، وأحيانًا تصل إلى القلب وغيرها من الأعراض، وهي في الأصل بسبب الضغوطات النفسية».