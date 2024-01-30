للمصريين بالخارج.. آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات

يرغب العديد من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين من الخارج، لذلك وافق مجلس الوزراء على مد العمل الخاصة بالمبادرة 3 أشهر، تبدأ من 31 يناير.

وتُعد هذه هي الفرصة الأخيرة للمصريين في الخارج الراغبين في استيراد سيارة لهم من الخارج، وذلك لمن لم يستفيد من المبادرة التي تخص «فتح مبادرة السيارات».

ويُمكن للأشخاص الراغبين في استيراد سيارة من الخارج والاستفادة من المبادرة الدخول على الرابط التالي من خلال الأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca.

ويُمكن أيضًا الدخول من على الأيفون على الرابط التالي: https://apps.apple.com/app/id6444364022.

ويحق لكل شخص مصري مُقيم في الخارج وله إقامة قانونية سارية استيراد سيارة من الخارج لاستعماله الشخصي وتكون مُعفاة من الرسوم والضرائب، وفقًا لأحكام القانون المنصوص عليها.