إجراء عاجل من «التعليم» بشأن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء عاجلا بشأن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، وذلك بعد شكاوى بشأن عدم قدرتهم على رفع الإجابات عبر منصة أبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه تم إتاحة إعادة تعيين كلمة السر لإيميل ولي الأمر للإيميلات الموجودة بالدومين @stuabroad.moe.edu.eg فقط.

امتحانات أبناؤنا في الخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتطلب ذلك الرقم القومي لولي الأمر المسجل به هذا الإيميل، وكذلك الرقم القومي لأحد الأبناء المسجلين على المنصة، ويجب إداخال كلمة سر جديدة غير التي كانت تستخدم قبل ذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إعادة تعيين كلمة السر لإيميل ولي الأمر للإيميلات من خلال الرابط التالي:https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/resetdomainpassword