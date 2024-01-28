عضو بـ«النواب» يطالب بإعفاء المصريين في الخارج من جمارك الذهب

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، من الحكومة اتخاذ قرار عاجل بإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب، وذلك لمساهمته في خفض سعره، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الذهب في الخارج أقل من أسعاره في مصر.

تشديد الرقابة على أسواق الذهب

وأضاف في بيان صحفي أن غالبية خبراء وتجار الذهب أكدوا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب لاتعبر عن الأسعار الحقيقية للذهب، مطالبا بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة وأن كمية الذهب الموجودة في مصر محدودة وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة الأسعار.

وطالب من الحكومة بعقد اجتماع مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب لصياغة بشأن الموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك لزيادة المعروض من الذهب للحد من جنون أسعاره، موضحا أن هناك 3 عوامل تتحكم في أسعار الذهب عالميا، وهي سعر الدولار، وحجم العرض والطلب.