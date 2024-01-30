عضو بـ«الحوار الوطني»: وضع سقف للدين أبرز التوصيات الاقتصادية لجلسات المرحلة الأولى

كشف الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت أمورا مهمة مثل عجز الموازنة والتضخم وغلاء الأسعار والدين الداخلي والخارجي.

المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصيات

وأوضح أستاذ الاقتصاد، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصيات منها دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، ووضع سقف للدين واستخدامه في المجالات التي تدر عائدا.

المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت

وأكد أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت وتوقفت لأجل الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن من ضمن التوصيات عدم التوسع في القروض الداخلية وضبط عجز الموازنة لأنه أصبح كبير ويزيد كل فترة وعمل حوافز للاستثمار وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشدد على أن تفعيل وثيقة ملكية الدولة والسير في إجراءات الطرح لمستثمر محلي أو أجنبي من أهم الإجراءات التي ناقشها الحوار الوطني.