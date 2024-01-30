وزارة الشباب تنظم ندوات وورش عن صناعة الطائرات والذكاء الاصطناعي بمعرض الكتاب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ ورش وفعاليات متنوعة لليوم الخامس منذ افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك عبر الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للبرامج والأنشطة التابعة للوزارة داخل جناح وزارة الشباب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال الخامسة والخمسين.

تنفيذ ورشة عمل لصناعة الطائرات

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن فعاليات اليوم تتضمن تنفيذ ورشة عمل لصناعة الطائرات تحت قيادة المدرب نادر محمد، تفاعل معها النشء من رواد المعرض وقد قام كل طفل بعمل طائرة الخاصة به.

أولمبياد الطفل المصرى يشارك في معرض الكتاب

أضاف البيان أن الإدارة المركزية لـ التنمية الرياضية نفذت ورشة تفاعلية لترويج للبرامج الرياضية المقدمة للشباب والرياضيين وتوضيح كيفية الاشتراك بها مثل (أولمبياد الطفل المصري، مشروع الأولمبياد الرياضي، وكذلك برنامج العروض الرياضية لطلاب المدارس والكليات المتخصصة والمعاهد الأزهرية، وبرنامج منافسات الألعاب، برنامج بي فت وبرنامج أولمبياد الفتاة الجامعية وبرنامج أولمبياد ذوى الإعاقة).

أدار الورشة كل من الدكتور أحمد حسان مدير عام إدارة النشاط الطلابي ، الدكتور مؤمن عبد الرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة، و الدكتور حسين شفعة مدير إدارة التعليم ما قبل الجامعي ومحمد عبد السميع مدير إدارة النشاط الرياضي والجامعي .

وأوضح البيان أن الفاعليات تضمنت تنفيذ ورشة تعليمية حول تعلم كتابة القصص والروايات، وذلك تحت إشراف الكاتبة الصحفية حسنات الحكيم مدير تحرير بجريدة أخبار اليوم، كما تم تنفيذ العديد من الورش الفنية الرواد المعرض فى (فن الموسيقي / فن المطويات / فن السيراميك / فن الأرجامي، المكرمية، فن البافى) وذلك تحت قيادة المدربات آية محمد، تغريد عبد السلام ، رنا محمد، ميرنا محمد فرج، إنجي ثروت، أسماء إسماعيل، تغريد عبدالسلام، فاطمة النبوي.