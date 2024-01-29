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معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب يتخطى الـ1.5 مليون زائر خلال 5 أيام

كتب:

إلهام الكردوسي
10:34 م | الإثنين 29 يناير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، إذ تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم الاثنين، 374 ألفا و424 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين منذ فتح أبواب المعرض للجمهور 25 يناير حتى الآن إلى نحو مليون و638 ألفا و597 زائرًا.

توفير خطوط مواصلات مخصصة للمعرض

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هذا الإقبال الكبير أتى كنتيجة لخدمات التيسير على الزائرين بدءًا من توفير خطوط مواصلات مخصصة خصيصًا للمعرض وانتهاء بتوفير الخدمات اللوجستية داخل المعرض والتي جعلت المعرض مناسبًا لكل أفراد الأسرة.

وأكد أن المعرض به الكثير من المبادرات الجاذبة للقراء ومحبي القراءة والإطلاع، ومنها المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني للعام الثاني على التوالي «الثقافة والفن للجميع»، والتي تتيح الكتاب المخفض بأسعار من جنيه إلى 20 جنيها، إضافة إلى الأسعار المخفضة لإصدارات قطاعات الوزارة وعدد من دور النشر الخاصة.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي