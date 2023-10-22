الشباب والرياضة بالدقهلية: تدشين فعاليات مبادرة «صيف شبـابنا»

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الأحد، تدشين فعاليات مبادرة «صيف شبابنا»، مشيرة إلى تنفيذ برنامج شامل يضم عددا من مراكز الشباب، منهم مركز شباب المنيل إدارة شباب طلخا، ومركز شباب مدينة ميت غمر إدارة شباب ميت غمر.

تدشين فعاليات صيف شبابنا بالدقهلية

وأشارت في تصريحات صحفية، أن مبادرة صيف شبابنا حظيت بشعبية واسعة بين الشباب، ووفرت فرصة لهم للاستفادة من عطلتهم بشكل فعال وبناء وقتهم بطريقة مفيدة، مضيفة أنه من خلال المبادرة تم تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة وورش عمل لتعليم حرف يدوية وتدريبات «برنامج مشواري» و«طور وغير» وورش عمل لأندية الفتاة والمرأة وندوات تثقيف سياسي ومسابقات دينية ومسابقات رسم فوري، ومعلومات عامة وأنشطة ترفيهية وألعاب صغيرة ودورات تعليم إشارة وحفلات فنية.

وأوضحت، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وتعد مبادرة صيف شبابنا فرصة للشباب لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة، كما تعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي بينهم، من خلال تعلمهم والمشاركة في أنشطة مجتمعية.