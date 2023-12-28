«الشباب والرياضة» تواصل فعاليات مشروع «خطوة نحو حياة أفضل» في سوهاج

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، فعاليات الموسم العاشر من المشروع القومي «خطوة نحو حياة أفضل» بمحافظة سوهاج ، بمشاركة 100 مستفيد من النشء.

تنمية واستثمار قدراتهم من كافة الجوانب

ويهدف المشروع إلى تنمية الملكة الإبداعية للنشء من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة بهدف تنمية واستثمار قدراتهم من كافة الجوانب «البدنية والعقلية» لخلق جيل متزن قادر على الإدارة من خلال برنامج علمى قائم على تراث حضاري.

وتصمنت الفاعليات تنفيذ مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك.

وكذلك الأنشطة الترويحية المختلفة «الرياضية والفنية» ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء.

وأيضا تنفيذ ورش عمل في مجالات «التوعية الصحية، التثقيف المالي، التنمية الذاتية، المشكلات المعاصرة، التوعية المرورية، كيفية التعامل وأطفال الشوارع» مع العمل على دمج ورش العمل بالألعاب الترويحية المختلفة.

تنفيذ حملة لتوعية التعامل مع أطفال الشوارع

كما شمل المشروع تنفيذ حملة توعية لكيفية التعامل مع أطفال الشوارع، وحملة لـ تنشيط السياحة من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية داخل المعابد والمتاحف المختلفة وكذلك حملة توعية للنشء بمخاطر الجريمة المستحدثة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويحية بأسلوب علمي مبتكر.

يذكر أنه يقدم الورش مجموعة من المدربين المتخصصين بالمجالات المختلفة لإقامة ورش العمل التنموية من فريق Egy Camp من الجامعات المختلفة والقائمين على تنفيذ الأنشطة الترويحية المختلفة.