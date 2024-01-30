صراع في الولايات المتحدة بسبب المهاجرين.. ما علاقة المكسيك بالأزمة؟

حالة من الترقب تعيشها الولايات المتحدة بشأن نشوب حرب أهلية بين ولاياتها المختلفة، نتيجة الصراع الذي بدأ منذ عام 2021 بين كل من حرس الحدود الفيدرالية والقوات المحلية لتكساس، ومؤخرا رفض حاكم الولاية جريج أبوت، القرار الذي أصدرته المحكمة العليا لإزالة الأسلاك الشائكة التي نصبها على الحدود الجنوبية للولاية مع المكسيك، مؤكدا أن حماية الحدود هي إحدى الحقوق الدستورية للولايات، خاصة بعدما فشلت الحكومة الفيدرالية في منع المهاجرين من عبور الحدود، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

هل تندلع حرب أهلية بالولايات المتحدة الأمريكية؟

اعتاد العملاء الفيدراليون التابعون لحكومة «بايدن» على إزالة الأسلاك الشائكة لإنقاذ المهاجرين المهددين بالخطر، إلا أن ذلك يخالف آراء «أبوت»، الذي أصر على مد الأسلاك الشائكة ووقف حرس الحدود الفيدراليين من الوصول إلى منتزه «شيبلي»، المتواجد على ضفة نهر «ريو جراندي»، وهو بمثابة المعبر الأكثر شهرة لآلاف المهاجرين من المكسيك.

ولاية «تكساس» لا ترغب في حرب أهلية

ومن جهته، قال نائب حاكم ولاية «تكساس» دان باتريك، إن ولايته لا ترغب في وجود حرب أهلية، إلا إذا ظلت القوات الفيدرالية أو حكومة «بايدن» فتح المجال للمهاجرين باجتياح البلاد، فإن علينا حينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا على الفور، موضحا أن حماية الحدود هي حق دستوري ولديهم الشرعية في العمل به، وفقا لما ذكره في حواره لشبكة «FOX NEWS».