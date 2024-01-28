ما لا نعرفه عن ولاية تكساس الأمريكية: ظلت دولة مستقلة بذاتها 10 سنوات

مخاوف كبيرة تحاوط ولاية تكساس الأمريكية بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إضافة إلى إقامة حاكمها مجموعة من الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك وسط غضب رئاسي أمريكي؛ ليصد قرار من جانب المحكمة العليا بشأن إرسال عناصر من حرس الحدود الفيدراليين لإزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها حكومة «تكساس».

تكساس ظلت دولة مستقلة 10 سنوات

وربما لا يعلم الكثير أن ولاية تكساس كانت جمهورية قائمة بذاتها تابعة لدولة المكسيك وذلك قبل عام 1836؛ إذ شهد بعدها إعلان «تكساس» بأنها دولة مستقلة وظلت كذلك لمدة 10 سنوات مثل باقي الدول الأوربية، وكان لها دستور وحكومة خاصة بها، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتقع ولاية تكساس تحديدا بجنوب وسط الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد ثاني أكبر الولايات مساحة بعد ألاسكا، وكانت في القديم مطمع العديد من الدول كما لقبت بـ«النجم الوحيد» بعدما وصل إليها الإسبان في عام 1528، وبعدها بسنوات عديدة طالب تحديدا في عام 1685 معتبرين أنها جزء من لويزيانا.

كيف انضمت تكساس إلى الولايات المتحدة؟

وبعد نحو عقدين من الزمن، اشترت الولايات المتحدة الأمريكية منطقة لويزيانا من الدولة الفرنسية مقابل تنازلها عن المطالبات المرتبطة بتبعية تكساس لدولة إسبانيا وذلك اعتمادا على موجب معاهدة تعود لعام 1819، وحينها أصبحت تكساس جزءاً من المكسيك مع استقلال المكسيك عن إسبانيا في عام 1821، بحسب «بي بي سي».

منذ ذلك التوقيت بدأ هجرة المستوطنين الأمريكيين إلى المنطقة، ومع حلول 1835، كان هناك حوالي 30 ألف مستوطن أميركي في تكساس، وفي أكتوبر من ذات العام، عقد المستوطنون في تكساس مؤتمرا دعا إلى تشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل جيش من المتطوعين للدفاع عن تكساس ضد القوات المكسيكية.

واستمرت جمهورية تكساس دولة ذات سيادة كاملة وقائمة بنفسها منذ عام 1836حتى عام 1845 عندما انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي أشارت إلى أن ضم تكساس كان مثيراً للجدل، حيث عارضه الكثير في كل من المكسيك والولايات المتحدة، لكن مع ذلك وافق الكونجرس الأمريكي على الضم في النهاية، وأصبحت تكساس رسمياً في 29 ديسمبر1845 الولاية 28 للاتحاد.