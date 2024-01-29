هل يمتد عقد الإيجار القديم للشقق السكنية إلى أبناء الورثة؟.. قانوني يوضح

يُعد قانون الإيجار القديم للشقق السكنية من الأمور التي تهم كثيرا من المواطنين، لأنه متعلق بملايين منهم، سواء مُلاكا أو مستأجرين، ويخضع كل منهم إلى قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بينهم، لكن ما زالت هناك كثير من الأمور الشائكة بينهم، ومن الأمور التي يتساءل عنها البعض ومنها هل يمتد عقد الإيجار القديم للشقق السكنية لأبناء الورثة؟، ونجيب في السطور التالية عن هذا السؤال.

عقد الإيجار القديم

وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون الإيجار القديم والعقود الخاصة به دائما ما تكون محل جدل وتساؤل من المستأجرين، مؤكدا أن عقد الإيجار القديم لا يورث وإنما يمتد للزوجة والأبناء والوالدين مرة واحدة فقط، لكن طبعا وفقا لشروط، ما إن عقد الإيجار القديم يمتد لأبناء الورثة أي الأحفاد في حالات محددة فقط.

امتداد عقود الإيجار للورثة

ولفت الخبير القانوني إلى أن عقد الإيجار القديم للشقق السكنية يمتد للأحفاد أو أبناء الورثة في حالة وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022، لأن ذلك هو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي ألغيت فيها توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون 49 لسنة 1977.

وأضاف محمود الحديدي أن عقد الإيجار القديم يمتد لأبناء الورثة في حالة أخرى وهو في حالة إقامة الحفيد مع الجد من تاريخ تحرير عقد الإيجار.