المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر: لم نغب يوما عن معرض الكتاب

قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، إن فلسطين لم تغب يوما عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأنه يمثل حدثا استثنائيا، ولكن العام الجاري تشهد فلسطين ظرفا شديد الصعوبة، وحدثت مناقشات انتهت بوجوب المشاركة في هذا المنبر المهم للغاية لما يمثله من رمزية كبيرة بالنسبة للمثقفين والمبدين والشعب الفلسطيني.

الغرض من المشاركة في غزة

وأضاف «الناجي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مشاركة فلسطين في معرض الكتاب هذا العام جاءت من أجل توضيح الرسالة الفلسطينية بشأن الظروف الحالية التي يمر بها أهالي قطاع غزة، لافتا إلى أن فلسطين مرت بـ5 حروب من قبل ولكن لم يكن أيا منهم مثل هذا الطغيان الإسرائيلي الحالي.

مشاركة فلسطين في معرض الكتاب

وتابع: «حرصنا على الحضور في معرض الكتاب هذا العام، وكانت مشاركة فلسطين هذا العام متميزة للغاية، والجناح الخاص بنا بمساحته الجغرافية قياسي مثل بقية الدول، وهذه أجمل رسالة يمكن أن تصل لأهالينا في فلسطين الصامدين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية»، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الجناح.