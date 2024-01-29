«ركن فلسطين» الأكثر إقبالا في معرض القاهرة للكتاب.. صمود أصحاب الأرض

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «إقبال كبير على جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب».

وذكر التقرير: «لم يعرقل القصف الوحشي على قطاع غزة، وظروف الحرب التي تشهدها البلاد، حرص دولة فلسطين على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 بالعاصمة المصرية القاهرة».

وأضاف: «جناح دولة فلسطين كان حاضرا في المعرض وشاهدا على صمود شعبها من خلال إصدارات أدبية وتاريخية تسلط الضوء على قضايا القدس واللاجئين والجغرافيا السياسية ومختلف الفنون التراثية الفلسطينية، إلى جانب إبراز خسائر القطاع الثقافي بسبب حربه القائمة سواء من مدارس وجامعات إلى اغتيال رموز الثقافة والإبداع من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين».

وتابع: «مشاركة فسلطين هذا العام تهدف إلى تسليط الضوء على شهدائها الأبرار من الأطفال مع تخصيص مساحات من الجناح لعرض صورهم التي أنارت جنبات الجناح الفلسطيني، تأكيدا على أن وراء كل شهيد فلسطيني قصة حياة وأنهم ليسوا مجرد أرقام».