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معرض القاهرة الدولي للكتاب

إسماعيل هنية يشيد برفض مصر لأي وجود إسرائيلي في محور صلاح الدين

كتب:

هانى حسن
12:42 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، تقديره دور مصر الرافض أي وجود لجيش قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية، الفلسطينية في محور صلاح الدين.

كما ثمن، خلال تصريحات نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، دور مصر وقطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة على طريق إنهاء العدوان.

وأوضح أنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه، ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

 

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