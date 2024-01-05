إسماعيل هنية يوجه رسالة لوزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته للشرق الأوسط

أصدر رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بيانًا غير عاديا قبل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة «هارتس» الإسرائيلية.

البيان ركز على إنهاء الاحتلال

ودعا هنية بلينكين، الذي هبط يوم الجمعة في تركيا ومن المتوقع أن يزور الاحتلال الإسرائيلي ورام الله، إلى «تركيز زيارته على إنهاء الهجوم على الشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال».

وحث هنية قادة الدول المجتمعين مع بلينكن، على التأكيد على أن الاستقرار الإقليمي يعتمد على القضية الفلسطينية، وبحسب قوله: «العنف والدمار دون تقدم لن يحققا الأمن والاستقرار، طالما أن الشعب الفلسطيني لم ينل حريته ودولته المستقلة».

هنية: نتمنى أن تستفيدوا من الحدث

وأضاف: «نتمنى أن يكون الوزير الأمريكي للخارجية، الذي يقوم بزيارة المنطقة، قد استفاد من الأحداث التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية».

وتابع: «نأمل أن يكون بلينكن قد فهم حجم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة من خلال دعمها للاحتلال».

وأشار هنية إلى أنه على المسئولين في الدول العربية والإسلامية الذين سيلتقون بلينكن التأكيد على أن مستقبل المنطقة يرتبط بقضية فلسطين».

وأكد أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يقبلوا استمرار الاحتلال.