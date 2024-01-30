خبير اقتصادي: الصناعات التحويلية نقطة تحول في مصر

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الصناعات التحويلية تضيف قيمة جديدة إلى المنتج، ليدخل في صناعة أخرى فيتحول من شكله الطبيعي إلى شكله الصناعي، مشيراَ إلى أن الصناعات التحويلية هى عصب القطاع الصناعي بالكامل، ولذلك تقوم الدولة بجهود كبيرة لتعظيم الاستفادة منها.

المنتج المصري ينافس المنتجات المستوردة

وأضاف الخبير الاقتصادي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، على شاشة «إكسترا نيوز» أن الصناعات التحويلية قطاع يمثل نقطة تحول لاقتصاد مصر، مشيرا إلى تعظيم جهود الدولة في الإنتاج المحلي الإجمالي أدى لزيادة حوالي 17% من الناتج المحلي.

المنتج المصري أصبح ينافس المنتجات المستوردة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن جهود الدولة بقطاع الصناعات التحويلية متمثل في مبادرات عديدة، ومنها: «مبادرة التنمية، والمالية، والمحددات لدعم القطاع الصناعي»، فأصبح المنتج المصري ينافس المنتجات المستوردة والمساهمة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا التشغيل مع تأهيل الكودرات البشرية في العملية الإنتاجية ينتج من خلالها صناعات تحويلية قادرة، لتحتل وتصبح بديلاَ للمنتج المستورد.

مصر وضعت ضوابط الجودة بأعلى المواصفات

وأكد الخبير الاقتصادي على ارتفاع إيرادات الصناعة التحويلية بـ22 ضعف، مشددا على أن مصر وضعت ضوابط الجودة بأعلى المواصفات لتنافس المنتج المستورد وبالتالي يكون تحد قوي لمصر.