هنية: تلقينا مقترحا من «اجتماع باريس» لوقف إطلاق النار في غزة.. وندرس الرد عليه

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنّ هيئة المكتب تسلّمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة، وتدرسه لتقديم الرد عليه.

وأضاف هنية في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، اليوم: «ردنا على المقترح سيكون على قاعدة أنّ الأولوية وقف العدوان على غزة وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع»، لافتًا إلى أنّ «حماس» منفتحة على مناقشة الأفكار التي من شأنها إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع: «منفتحون على مناقشة أي مبادرات تقضي بإعادة الإعمار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا، وعلى العالم الضغط على الاحتلال لوقف المجازر وجرائم الحرب؛ بما في ذلك سياسة التنكيل بحق شعبنا في الضفة الغربية».

واستنكر رئيس المكتب السياسي لحماس، موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه أونروا وتعليق مساهمتها بدلا من زيادتها.