وزارة الصحة تحذر من السجائر الإلكترونية: تسبب السرطان

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشكل رسمي من السجائر الإلكترونية، وقالت في تقرير رسمي لها عممته على مديريات الشؤون الصحية بأنها تسبب الإدمان ولا تخلو من الضرر، لافتة إلى أنها تسبب أمراضا خطيرة ومنها السرطان.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين بالعادات والسوكيات الخاطئة التى لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

زيادة الوزن والصداع أبرز علامات التوقف عن التدخين

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأنه على المواطنين ضرورة التوقف عن التدخين فهو عادة سيئة وهناك خط ساخن تم تدشينه لمساعدة المواطنين للتوقف عن التدخين، موضحة مجموعة من المراحل التي يمر بيها تارك التدخين وتبدأ بالصداع في الأيام الأولى من التوقف عن التدخين، مشيرة الى زيادة الشهية، وقالت الوزارة التدخين يسبب فقدان للشهية بالنسبة للمدخنين.

الخط الساخن للمساعدة في التوقف عن التدخين

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه في بداية مرحلة الإقلاع توجد مرحلة مؤقتة تزداد فيها الشهية ومن الممكن أن يزداد بها الوزن، ولكن يمكن التحكم في ذلك، مشيرة إلى ضرروة اتباع نظام غذائي معتمد على الفواكه والخضروات، مطالبة المواطنين ضرورة التواصل عبر الخط الساخن للتوقف عن التدخين لإعطاء مجموعة من التعلميات والإرشادات التي يجب اتباعها للمساعدة في التوقف عن التدخين.