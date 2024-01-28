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تحذير رسمي من تناول بعض الأدوية مع المياه المعدنية والعصائر.. تداخلات خطيرة

كتب:

مريم الخطري
02:58 م | الأحد 28 يناير 2024
المياه المعدنية

المياه المعدنية

حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول الأدوية الخاصة بعلاج هشاشة العظام مع المياه المعدنية أو العصائر، وذلك خلال منشور توعوي لها على موقعها الرسمي. 

تحذير من شرب المياه المعدنية والعصائر مع الأدوية

وقالت هيئة الدواء في نص منشورها للتحذير من تناول المياه المعدنية مع بعض الأدوية: «تشمل هذه المجموعة عددًا من الأدوية التي يمكن تناولها بالفم مثل الأليندرونيت والرزيدرونيت والإيباندرونيت، والأدوية التي تحقن وريديًا مثل حمض الزوليدرونك».

وأضافت: «إذا وصف الطبيب أحد أدوية البيسفوسفونات التي ينبغي تناولها عن طريق الفم؛ تنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي؛ لشرح كيفية تناول الدواء بطريقة صحيحة بما يضمن الحصول على الفائدة المرجوة منها».

ونصحت هيئة الدواء، باتباع الآتي: ​

- تناول البيسفوسفونات على معدة فارغة صباحًا قبل تناول أي طعام أو شراب أو أي أدوية أخرى بحوالي 30 إلى 60 دقيقة (فقط يمكن شرب المياه). ​

- بلع الدواء مع كوب كبير من مياه الشرب العادية، وعدم استخدام المياة المعدنية أو أي مشروبات أخرى مثل اللبن أو عصير البرتقال أو الشاي أو القهوة؛ حتى لا يقل امتصاص الدواء.​

- الحرص على الجلوس بشكل مستقيم، وتجنب النوم أو الاستلقاء لمدة نصف ساعة على الأقل بعد تناول الدواء؛ لتتجنب حدوث أي التهابات بالمريء.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.