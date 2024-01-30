موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية.. اعرف التفاصيل

يترقب عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية معرفة موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم الخميس 25 يناير، والتي استمرت لمدة أسبوع بدأت من الخميس 18 يناير.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجري الاستعداد لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، وتم الانتهاء من تصحيح بعض المواد.

وأوضح شعبان أن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيكون الأسبوع المقبل، على أن يتم توفيرها للطلاب فور اعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2024

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابطًا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من هنا، ويمكن الدخول عليه واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- إدخال اسم الطالب

- إدخال رقم جلوس الطالب

- الضغط على استعلام

- تظهر النتيجة بكل سهولة

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأدى نحو 108 آلاف و377 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول في محافظة الدقهلية لمدة أسبوع، وتم توزيعهم على 590 لجنة في نطاق المحافظة في مختلف المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية.