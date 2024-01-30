«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن استهداف قاعدة تنف الأمريكية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط تتحول لهدف مباشر للفصائل المسلحة».

وجاء في التقرير: «الهجوم على قاعدة تنف الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن، ليس الأول الذي تتعرض له القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال تعزيزات عسكرية غير مسبوقة إلى المنطقة تحت مزاعم حماية قواعدها العسكرية».

المسؤولون الأمريكيون يعلقون على الحادث

وتابع التقرير: «سرعان ما توالت تصريحات المسؤولين الأمريكيين على الحادث، والتي حملت تحذيرات شديدة اللهجة بشأن محاسبة منفذي الهجوم في التوقيت المناسب والطريقة التي تختارها واشنطن».

ووفقا للتقرير أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة تنف الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن.