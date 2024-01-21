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إصابة 70 جندي أمريكي بالشرق الأوسط نتيجة الهجمات على قواعد «واشنطن»

كتب:

محمد عبدالعزيز
09:11 ص | الأحد 21 يناير 2024
قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

بعد الضربات التي شنتها فصائل عراقية مسلحة خلال الأيام الماضية على القواعد الأمريكية بالعراق وسوريا، أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاجون»، بإصابة نحو 70 جندي أمريكي جراء هذه الهجمات، بحسب القاهرة الإخبارية.

وكانت الفصائل المسلحة العراقية شنت أمس هجومًا وصف بالأكبر منذ سنوات طويلة، استهدفت من خلاله قاعدة عين الأسد الأمريكية بوابل من الصواريخ، طالت قوات أمريكية ومدربون وعسكريين في مهام تدريبية واستشارية.

الصواريخ أصابت القاعدة بشكل مباشر

وأعلنت الجهة المسؤولة عن ضرب القاعدة الأمريكية أنَّ الصواريخ أصابت القاعدة بشكل مباشر، وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ونقلته «القاهرة الإخبارية»، عن مسؤول أمريكي، أن القاعدة تعرضت لقصف باستخدام صواريخ باليستية، وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة.

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بقلم محمد عبدالعزيز