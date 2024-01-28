القصة الكاملة لمقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم قرب الحدود بين سوريا والأردن

في حادث هو الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل 3 جنود في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، بالقرب من الحدود بين سوريا والأردن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تعرض قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي لهجوم بطائرة مسيرة، أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة عدد آخر، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات على مصالح أمريكية، منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

الرئيس الأمريكي: جماعات مدعومة من إيران

ونقلت شبكة «CNN» تصريحات مقتضبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، جاء فيها أن «الهجوم على القوات الأمريكية، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين، نفذته جماعات متطرفة مدعومة من إيران، تعمل في سوريا والعراق».

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن القاعدة الأمريكية، التي تم استهدافها بطائرة مسيرة، تقع خارج حدود المملكة، واضاف أن الجنود الأمريكيين قتلوا في سوريا.

ارتفاع مصابي الجيش الأمريكي إلى 34 عسكرياً

وفي وقت لاحق، أكد مسؤول عسكري أمريكي ارتفاع عدد المصابين جراء استهداف قاعدة أمريكية على الحدود بين سوريا والأردن، إلى 34 مجنداً.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أمريكي قوله إن الهجوم وقع ليلاً قرب «البرج 22»، وهو موقع صغير على الحدود بين سوريا والأردن.