«القاهرة الإخبارية»: استهداف القواعد الأمريكية بالعراق للمرة الثانية خلال 24 ساعة

قالت هبة التميمي مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في بغداد، جرى استهداف القواعد الأمريكية للمرة الثانية، في العراق خلال 24 ساعة، وتعد هذه المشاهد مستمرة ضمن سيناريو متكرر، وأطال هذا الاستهداف في قاعدة حرير، ولا توجد أي إصابات خاصة في التحالف الدولي.

«التميمي»: أشاد حسن نصر الله بالمقاومة الموجودة في العراق

وأضافت «التميمي» أن ذلك جاء بعد إشادة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بالمقاومة الموجودة في العراق، وأنها تحمل مسئولية كبيرة، ولها مرحلة جديدة، ستكون أشد وأعنف من المراحل السابقة، وهي المرحلة البرية، لتخوض معارك جديدة أعنف.

«التميمي»: أن هناك مخاوف من الجانب العراقي بعد هذه الاستهدافات

وتابعت «التميمي» أن هناك مخاوف من الجانب العراقي بعد هذه الاستهدافات، باندلاع الحرب ليس فقط بالعراق، بل أيضًا في المنطقة بأكملها، إذ يجب أن تكون مقرات جديدة، وتصبح الطائرات الجوية في حالة تأهب.