أستاذ قانون دولي: قطاع غزة يشهد أهوال حرب غير طبيعية (فيديو)

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن غزة تشهد أهوال حرب غير طبيعية، فهناك قصفا مستمرا على الأشقاء أسفر عن سقوط الكثير من الضحايا من النساء والأطفال، موضحة أن الجميع كان يأمل من محكمة العدل الدولية أنها تصدر قرارا يشمل وقف إطلاق النار.

محكمة العدل الدولية ألزمت دولة الاحتلال بالتوقف عن أعمال الإبادة الجماعية للفلسطنيين

وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، على شاشة «DMC» أن هذا القرار الخاص بالإبادة الجماعية والدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى سلطة قضائية بالعالم، كان يحتوي على عدة تدابير مؤقتة، حيث ألزمت دولة الاحتلال بالتوقف عن أعمال الإبادة الجماعية للفلسطينيين وهو أمر مهم جدا، ومنع التحريض على ارتكاب جريمة الإبادة ضد الفلسطينيين، وأكدت على ضمان توفير المساعدات الإنسانية وهو أمر هام للغاية، وهو القرار الأهم.

منع المساعدات الإنسانية استمر على مدار 15 يوما مضى

وأكدت أن منع المساعدات الإنسانية استمر على مدار 15 يوما مضى، موضحة أن الإبادة الجماعية تمت توثيقها وهو أمر مهم للغاية، ولذلك شمل حكم المحكمة قرارا يمنع تدمير الأدلة التي تؤكد على وقوع إبادة جماعية، فالقرار بشكل عام انتصار للفلسطينيين ودولة جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى القضائية.