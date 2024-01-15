عزة مصطفى: ما يحدث في البحر الأحمر من توترات أثر على قناة السويس

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر لم تتأثر بأي مشكلات قبل جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة لم تكن لديها أي مشكلات، في ظل تأثر بلدان العالم أجمع بالأزمة وما بعدها.

وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الاحترافية، معلقة: «تم التعامل ببزخ مع الأزمة الاقتصادية، وإتاحة الموارد والسلع الإستراتيجية في ظل نقصها الشديد بباقي الدول».

وأضافت عزة مصطفى: «فجأة لم يكن ومن غير المتوقع أن تحدث حرب روسيا وأوكرانيا، وحدثت حتى ظهرت المشكلة الاقتصادية في مصر والعالم، واضطرت الحكومة لخروج الأموال الساخنة»، منوهة: «كانت فكرة خاطئة، حتى ارتفعت أسعار السلع في العالم كله وخاصة الوقود والحبوب وأغذية إستراتيجية أخرى».

وتابعت عزة مصطفى: «كان هناك وقف إمدادات في كل بلدان العالم خاصة الحبوب، حتى فكرت الإدارة المصرية في جلب إمدادات من مختلف المصادر، لتحل علينا تباعا كارثة طوفان الأقصى، وما يحدث من العدو الصهيوني في أهالينا بقطاع غزة، وتأثر حركة الملاحة بالبحر الأحمر أيضا».

واختتمت عزة مصطفى قائلة: «ما يحدث في البحر الأحمر من توترات أثر على قناة السويس، والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي، في ظل حدود محاطة بالتوترات بفوضى في ليبيا والسودان، والتي احتاجت لفاتورة الأمن والتأمين».