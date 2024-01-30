علاج سحري لمرض السكري.. ما يفعل كوب من الشعير لجسمك؟

يصاب كثيرون بالقلق عند الشعور بأي عرض لـ«مقاومة الأنسولين»، وقد يعتقد الشخص أنه مرض السكري، وتجتاحه الوساوس، بأنه لا يمكنه الشفاء منه أو حتى الحد من أعراضه، في حين يقول الدكتور مجدى حلمي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء لـ«الوطن»، أن مرض السكري في حد ذاته قد يكون غير قابل للشفاء، لكن يمكن التغلب عليه من خلال الانتظام على الأدوية وأسلوب الحياة الصحي.

وتعد التفرقة بين مرض السكري والإصابة بمقاومة الأنسولين، أمرا مهما، لأنه في حالة عدم تحجيم مقاومة الأنسولين، يمكن أن يزيد ذلك من خطر زيادة نسبة السكر في الدم، بسبب العادات الغذائية الخاطئة وغير الصحية، والإصابة في هذه الحالة بمرض السكر والقلب، حال لم ينتبه الشخص للإصابة بها وعلاجها، إلا أنه يمكن تخفيف تأثيرها على الجسم من خلال الأدوية واختيار المواد الغذائية الصحية.

فوائد شرب ماء الشعير لمرضى السكري

يشير الدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن ماء الشعير له فوائد عدة، يمكنها أن تحد من تأثير السكر في الدم:

- حبات الشعير غنية بالألياف القابلة للذوبان، وتتميز بامتصاص الجلوكوز وتنظيم مستوى السكري بالدم.

- ماء الشعير مفيد لمرضى حساسية الأنسولين، لأنه يمكن له أن يمتص الجلوكوز بشكل كبير.

التحكم في الوزن ومنع الأكسدة

- يساعد ماء الشعير على خفض مؤشر نسبة السكري بالدم، وهو اختيار مناسب للأسخاص الذين يعانون من مرض السكر، لأنه يمنع ارتفاعه السريع في الدم، ويحافظ على مستوى الجلوكوز عند الأشخاص المصابين بالسكري.

- تناول كوب من الشعير يساعد مرضى السكر على التحكم في الوزن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ويحفاظ على الوزن الصحي للمصابين بشكل كبير.

- شرب ماء الشعير يساعد على الحماية من أضرار الأكسدة، لاحتوائه على السيلينيوم وفيتامين c، ويمنع الأكسدة المرتبطة بارتفاع السكر في الدم.