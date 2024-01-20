فوائد سحرية لـ القلقاس.. يقلل نسب مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب

أكلة بسيطة وغير مٌكلفة، لكن البعض لا يٌفضل تناولها رغم احتوائها على الكثير من الفوائد الصحية، خاصة لمرضى السكر والقلب، حيث تحتوي على كربوهيدرات غذائية يٌمكن أن تمنع أو تٌقلل نسبة السكر في الدم، فضلا عن احتوائها على الألياف التي تٌساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الجسم، وهي أكلة القلقاس التي تقلل نسب مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.

القلقاس ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب

ووفق الدكتور صبري الغنام، استشاري الباطنة والسكر، فإن القلقاس يٌقلل نسب مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، لاحتوائه على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، والحد من التهاب المعدة وانتفاخ البطن، متلازمة القولون العصبي، كما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، فضلا أنه مٌنخفض في محتوى الصوديوم والدهون ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويٌقلل مشاكل الكلى، كما أن احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم يٌساعد في تنظيم احتباس السوائل في الجسم.

استشاري الباطنة والسكر، أكد لـ«الوطن»، أن هناك علاقة بين تناول القلقاس ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، حيث يحتوي على خصائص مٌضادة للاكتئاب، بينما مٌكوناته والفيتامينات تمنع ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أنه مفيدا للشعر حيث يمنع تساقطه لاحتوائه على فيتامين E، كما أنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين «C» و«A» التي تٌساعد في تعزيز مناعة الجسم.

فوائد القلقاس لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب

الطبيب أشار إلى أن القلقاس مٌنخفض الدهون والكوليسترول، وهو ما يٌقلل من نسب الإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب ويعزز صحة القلب عن طريق منع تصلب الشرايين، فضلا عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لاحتوائه على كمية عالية من النشا والألياف.

دراسة حديثة نشرت في مجلة «BMJ Evidence-Based Medicine»، أكدت أن القلقاس يٌقوي العظام والأسنان لاحتوائه على المغنيسيوم وفيتامين E، وكلاهما ضروريان في الحفاظ على السلامة الهيكلية لعظامك وأسنانك.