فئات أكثر عرضة للإصابة بـ«السكري».. أبرزهم «مرضى السمنة والكبد»

يعتبر السكري أحد الأمراض المزمنة التي تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، وتؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم، والجلوكوز الذي يعتبر مصدر مهم لإمداد الطاقة للخلايا التي تتكون منها الأنسجة والعضلات، ويسبب ذلك في عدد كبير من الأعراض المقلقة، التي ينتج عنها حدة عن تلف الأعصاب، ويسمى طبيًا بـ"الاعتلال العصبي"، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك فئات أكثر عرضة عن غيرها للإصابة بمرض السكري، وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن"، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

الفئات أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري

1- الفئة الأولى الأكثر عرضة بمرض السكري، هم الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي عائلي بالإصابة بالسكري.

2- الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 45 عامًا أو أكبر من ذلك.

3- المصابون بالسمنة أو زيادة الوزن.

4- حال كان الشخص مصاب بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

5- تمارس نشاطًا بدنيًا أقل من 3 مرات في الأسبوع.

6- حال كان يعاني الشخص من الاضطراب الهرموني الذي يسمى طبيًا بـ "متلازمة تكيس المبايض".