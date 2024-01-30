خبير اقتصادي: 50% من كرات كأس العالم بقطر صنعت في الروبيكي

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قطاع الدباغة والجلود هو قطاع يشمل صناعتين، القطاع الخاص بدباغة الجلود، والقطاع الخاص بصناعة الجلود، ويعتبر هذا القطاع من أهم الصناعات المصرية، إذ أنه صنف في المركز الخامس بالنسبة للصناعات في مصر من حيث عدد العماله والشركات والورش الصغيرة أو منتاهية الصغر، وتضم حجم كبير جداَ من جلود الأبقار والأغنام بشكل عام.

قطاع دباغة الجلود له ميزة تنافسية كبيرة في مصر

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي حلواني ويارا مجدي، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع دباغة الجلود له ميزة تنافسية كبيرة في مصر وبالأخص بعد الاهتمام به من خلال نقل ورش الدباغة من مصر القديمة إلى مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي في مدينة العاشر من رمضان لتحقيق تطوير ما يسمي بسلسلة الإمداد والتطوير المتكاملة.

هناك 270 ألف عامل في قطاع الدباغة

وتابع أن هناك 270 ألف عامل في قطاع الدباغة والجلود، و200 ألف مدبغة، وهناك أيضأ 17 ألفا و600 منشأة منهم 3000 منشأة، مصنفة كونها مشروع صغير ومشروع متوسط، بالإضافة إلى 18 مليون من الثروة الحيوانية في مصر المرتبطة بهذه الصناعة، مشيرا إلى أنه هناك 123مليون قدم مربع من الجلود تستخدم بعملية الدباغة.

50% من الكرات المستخدمة بكأس العالم الذي أقيم في دولة قطر

وأوضح أن 50% من الكرات المستخدمة في كأس العالم الذي أقيم في دولة قطر، قد صُنعت بمدينة الروبيكي في مصر، مما يوضح تميز هذا القطاع، موضحا أن المشكلات التي يتعرض لها هذا القطاع تتمثل في التمويل، والحصول على التراخيص، وتوفير مركز تدريب لنقل الخبرة والمعرفة.