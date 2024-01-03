تفاصيل إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس».. بطول 63 كيلومترا

أكدت وزارة النقل تقدم العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس»، والذي يبلغ طوله 63 كيلومترا، موضحة أنه جار إنشاء الجسور الترابية ومحطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري.

ووفق تقرير لوزارة النقل، يجري تنفيذ الخط بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكي إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان بطول 16 كيلومترا وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس بطول 47 كيلومترا، موضحة أنه يقع على المسار 18 عملا صناعيا «كباري- أنفاق – برابخ» وبلغت نسبة التنفيذ أعمال الجسور حتى الآن 73%.

مدينة العاشر من رمضان

وأوضحت الوزارة أن المشروع يسهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالمواني البحرية سواء مواني السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو مواني بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط.

كما يجرب ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه المواني والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.

ويؤدي تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.

أيضاً تقليل استهلاك الوقود والإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والمواني البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من المواني البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان للقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في المواني.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي إطار قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتساهم في زيادة الدخل القومي.

7 ممرات لوجستية دولية

أيضاً تتسق هذه الجهود مع قيام وزارة النقل بإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج «الصناعى - الزراعى - التعدينى - الخدمى» بالمواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات وذلك في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ ممر «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي والذي يتكون من «ميناء السخنة - الخط الأول للقطار الكهربائي السريع - الميناء الجاف بالعاشر من رمضان - خط السكة الحديد الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس - ميناء الإسكندرية الكبير».