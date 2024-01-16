«النقل» تنشر صور تنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس»

نشرت وزارة النقل، عددا من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، توضح فيها أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس»، في إطار خطة الدولة للتوسع في مد خطوط السكك الحديدية، وخلق مسارات جديدة لمختلف الأماكن.

خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس»

ودوّنت الوزارة عبر صفحتها: «الصور دي تقدر تشوف من خلالها الشغل العظيم اللي بيتم في مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس»، موضحة أن المشروع يتم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية ويأتي ضمن تطوير منظومة السكك الحديدية سواء تطوير السكة الحالية أو خلق مسارات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في منظومة النقل في مصر، فيبلغ طوله 63 كيلومترا، حيث يتم حالياً إنشاء الجسور الترابية والمحطات سواء الخاصة بالركاب أو شحن البضائع بأيادٍ مصرية خالصة.

معلومات مهمة عن آلية تنفيذ الخط

- إنشاء خط مفرد من الروبيكي إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

- الخط المفرد يمتد بطول 16 كيلومترا.

- إنشاء خط مزدوج من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس.

- يمتد الخط المزدوج بطول 47 كيلومترا

- يقع على المسار 18 عملاً صناعيا تشمل كباري وأنفاق وبرابخ

- بلغت نسبة التنفيذ أعمال الجسور حتى الآن 73%.