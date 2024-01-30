إزالة 9 حالات تعد على أراضي الدولة في الإسكندرية (صور)

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة بأحياء منتزه أول وشرق ومركز ومدينة برج العرب، وذلك ضمن حملات الموجة 22، ما أسفر عن 9 قرارات إزالة لمساحات كبرى.

وكلف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشددًا على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، والهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

إزالة التعديات على أراضي الدولة في الإسكندرية

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أنه خلال الأيام الماضية من الموجة 22 تم تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز ومدينة برج العرب بمساحة إجمالية 12.3903 م2 عبارة عن أسوار وغرف، كما تم تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزه أول بمساحة 260 م2 عبارة عن ردم وتشوينات، كما تم تنفيذ 2 قرار إزالة عبارة عن أعمال بناء بالمخالفة للقانون بنطاق حي شرق.