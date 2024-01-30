محافظ مطروح: فرق التدخل السريع تواجه الأمطار بطول الساحل حتى الإسكندرية

تشهد محافظة مطروح حالة من عدم استقرار الطقس خلال الساعات الأخيرة بعد تعرض عدد من مدن المحافظة لأمطار بين خفيفة إلى متوسطة في ظل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح على مختلف المناطق السكنية، ولذلك تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية وطريق مطروح السلوم.

إزالة تجمعات مياه الأمطار

وقال محافظ مطروح إن مدينة الحمام بالقرب من الإسكندرية شهدت، اليوم، سقوط أمطار متوسطة أدت إلى تجمعات للمياه بالشوارع الرئيسية والفرعية، يجري رفعها بمشاركة سيارات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع إزالة تجمعات مياه الأمطار أمام مدخل قرية منطقة سيدى عبد الرحمن في الساحل الشمالي.

طوارئ في مطروح

ووجه محافظ مطروح، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة طقس اليوم، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار، ووجود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.